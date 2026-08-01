Шоу-бизнес: Изменяли мужьям и разбивали сердца: 5 советских актрис, чьи романы гремели громче их фильмов

В советское время профессия актрисы считалась не самой благонадёжной. Женщину, которая выходила на сцену или снималась в кино, общество часто записывало в ветреные, даже если на экране она играла терпеливых и добрых героинь.
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