Взрыв автомобиля Захара Прилепина произошел, когда писатель ехал к родственникам в Нижний Новгород

Писатель Захар Прилепин получил ранение в результате взрыва его авто. Водитель публициста погиб. Сообщается, что Прилепин ехал навестить родственников в Нижнем Новгороде.
Популярные статьи
- Володин после атаки дронов по Кремлю сообщил, что депутаты ГД потребуют применить оружие, способное уничтожить украинский режим
- Политический эксперт Александр Бовдунов: я бы прислушался к словам Пригожина
- Коротченко: нужно выбрать момент, когда удар «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве будет максимально эффективным
Свежие комментарии