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Взрыв автомобиля Захара Прилепина произошел, когда писатель ехал к родственникам в Нижний Новгород

Писатель Захар Прилепин получил ранение в результате взрыва его авто. Водитель публициста погиб. Сообщается, что Прилепин ехал навестить родственников в Нижнем Новгороде.

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