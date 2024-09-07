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«Угледар, до свидания!»: украинцы попрощались с очередной «фортецей»

«Угледар, до свидания!»: украинцы попрощались с очередной «фортецей»

ВСУ оставили Невельское, последний поселок на линии укреплений Противник морально готовится к потере Угледара после взятия под контроль нашей армией населенного пункта Пречистовка несколько дней назад.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Самые  тяжёлые  бои  это бои в  городе, где  наступающая  сторона  может нести  большие  потери. Для  сохоранения  жизни воинов  остаётся  одно - стирать город с лица  Земли.
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7 час.
W
Walery
Города надо обходить!  На третий день окруженные хохлы выть станут.
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7 час.
Yak Vit
&quot;Военный эксперт Юрий Подоляка&quot;, - вот после таких слов статью автора перестал читать. Автор! С каких это щей подляка-подоляка военным экспертом у вас заделался?! Этот бывший майданный сотник, ни дня не служивший в армии, обычный блогер-перевёртыш, вообще смахивающий на креатуру ЦИПСО! С какого перепугу-то вы его экспертом называете?! 😡 Тоже мне, нашли &quot;эксперта&quot;-паникёра, которого жители курской области вообще требовали арестовать за его вбросы, ложь и панику! 🤬 Выбирайте себе экспертов поавторитетней, а пока у вас подляка числится экспертом, ваши статейки лично мне не интересны.
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7 час.

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