«Угледар, до свидания!»: украинцы попрощались с очередной «фортецей»

Yak Vit

"Военный эксперт Юрий Подоляка", - вот после таких слов статью автора перестал читать. Автор! С каких это щей подляка-подоляка военным экспертом у вас заделался?! Этот бывший майданный сотник, ни дня не служивший в армии, обычный блогер-перевёртыш, вообще смахивающий на креатуру ЦИПСО! С какого перепугу-то вы его экспертом называете?! 😡 Тоже мне, нашли "эксперта"-паникёра, которого жители курской области вообще требовали арестовать за его вбросы, ложь и панику! 🤬 Выбирайте себе экспертов поавторитетней, а пока у вас подляка числится экспертом, ваши статейки лично мне не интересны.