ВСУ оставили Невельское, последний поселок на линии укреплений Противник морально готовится к потере Угледара после взятия под контроль нашей армией населенного пункта Пречистовка несколько дней назад.
«Угледар, до свидания!»: украинцы попрощались с очередной «фортецей»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Самые тяжёлые бои это бои в городе, где наступающая сторона может нести большие потери. Для сохоранения жизни воинов остаётся одно - стирать город с лица Земли.
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7 час.
W
Walery
Города надо обходить! На третий день окруженные хохлы выть станут.
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7 час.
Yak Vit
"Военный эксперт Юрий Подоляка", - вот после таких слов статью автора перестал читать. Автор! С каких это щей подляка-подоляка военным экспертом у вас заделался?! Этот бывший майданный сотник, ни дня не служивший в армии, обычный блогер-перевёртыш, вообще смахивающий на креатуру ЦИПСО! С какого перепугу-то вы его экспертом называете?! 😡 Тоже мне, нашли "эксперта"-паникёра, которого жители курской области вообще требовали арестовать за его вбросы, ложь и панику! 🤬 Выбирайте себе экспертов поавторитетней, а пока у вас подляка числится экспертом, ваши статейки лично мне не интересны.
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7 час.
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