Три «астраханочки» стали лучшими в сезоне по версии федерации гандбола России

Ирина Корнеева признана главным защитником страны. Высший Совет федерации гандбола России утвердил результаты голосования, в котором участвовали тренеры команд национального чемпионата, спортивные журналисты и болельщики.
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