Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Три «астраханочки» стали лучшими в сезоне по версии федерации гандбола России

Три «астраханочки» стали лучшими в сезоне по версии федерации гандбола России

Ирина Корнеева признана главным защитником страны. Высший Совет федерации гандбола России утвердил результаты голосования, в котором участвовали тренеры команд национального чемпионата, спортивные журналисты и болельщики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии