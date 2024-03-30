Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Николай Николаевич
    Что-то типа затравки. Посмотреть,как отреагируют?Странные события ...
  • Александр Симаков
    Ну так может Вы и про остальное так же не знаете, как не знаете про хуситов? 😀  А Вам не кажется странным, что из ты...Как происходит на...
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    все за алмпзамиИзлюбленный приём...

Как происходит наказание гегемона за пакости. Показываю на примерах. Видна "рука мастера"

Как происходит наказание гегемона за пакости. Показываю на примерах. Видна "рука мастера"

Некоторые граждане о многих вещах судят не верно, то ли примеряя их на себя, то ли из-за своей глупости.

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Комментарии
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Александр Симаков
Высшим пилотажем всех спецслужб  мира считается терракт или диверсия, которая совершена так, что  выглядит случайным стечением обстоятельств. 😀
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5 час.
Александр Симаков
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5 час.
Александр Симаков
Ну так может Вы и про остальное так же не знаете, как не знаете про хуситов? 😀  А Вам не кажется странным, что из тысяч поездов, курсирующих  по железным дорогам США,  крушения терпят не поезда с обувью  или детскими игрушками, а в основном те, которые перевозят ядовитые химикаты или другие опасные  вещества?  P.S.  Странные аварии и пожары происходят не только в США. В Латвии, например,  ровно год назад сгорел завод по производству беспилотников для Украины. .. Как сказали латышские  пожарные, из-за технической неисправности чего-то.  Хотя вряд ли бы латвийские власти упустили бы повод обвинить в этом руку Кремля.  Из всех этих странных аварий можно сделать один вывод - если обвиняют в чём-то Россию, то Россия к  этому не причастна. Если всё списывают на несчастный случай или стечение обстоятельств - значит там поработали Петров с Башировым. И западные власти знают об этом или догадываются, но не хотят терять морду лица перед своими гражданами и расписываться в своём  бессилии. P.Р.S. На Украине одно время регулярно взрывались склады с боеприпасами. И украинские власти с такой же регулярностью обвиняли в этом Россию. Только то оружие, которое было &quot;уничтожено&quot; в результате пожаров на складах, всплывает по всему миру. Даже арабы воюют против Израиля с украинским оружием в руках. 😀
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32 мин.

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