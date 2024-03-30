Некоторые граждане о многих вещах судят не верно, то ли примеряя их на себя, то ли из-за своей глупости.
Как происходит наказание гегемона за пакости. Показываю на примерах. Видна "рука мастера"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Высшим пилотажем всех спецслужб мира считается терракт или диверсия, которая совершена так, что выглядит случайным стечением обстоятельств. 😀
Ответить
5 час.
Александр Симаков
Cgfcb,j? Hfea! Njkmrj njulf ghfdbkmyj ,eltn YB ghb x`v
Ответить
5 час.
Александр Симаков
Ну так может Вы и про остальное так же не знаете, как не знаете про хуситов? 😀 А Вам не кажется странным, что из тысяч поездов, курсирующих по железным дорогам США, крушения терпят не поезда с обувью или детскими игрушками, а в основном те, которые перевозят ядовитые химикаты или другие опасные вещества? P.S. Странные аварии и пожары происходят не только в США. В Латвии, например, ровно год назад сгорел завод по производству беспилотников для Украины. .. Как сказали латышские пожарные, из-за технической неисправности чего-то. Хотя вряд ли бы латвийские власти упустили бы повод обвинить в этом руку Кремля. Из всех этих странных аварий можно сделать один вывод - если обвиняют в чём-то Россию, то Россия к этому не причастна. Если всё списывают на несчастный случай или стечение обстоятельств - значит там поработали Петров с Башировым. И западные власти знают об этом или догадываются, но не хотят терять морду лица перед своими гражданами и расписываться в своём бессилии. P.Р.S. На Украине одно время регулярно взрывались склады с боеприпасами. И украинские власти с такой же регулярностью обвиняли в этом Россию. Только то оружие, которое было "уничтожено" в результате пожаров на складах, всплывает по всему миру. Даже арабы воюют против Израиля с украинским оружием в руках. 😀
Ответить
32 мин.
Свежие комментарии