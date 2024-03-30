Как происходит наказание гегемона за пакости. Показываю на примерах. Видна "рука мастера"

Александр Симаков

Ну так может Вы и про остальное так же не знаете, как не знаете про хуситов? 😀 А Вам не кажется странным, что из тысяч поездов, курсирующих по железным дорогам США, крушения терпят не поезда с обувью или детскими игрушками, а в основном те, которые перевозят ядовитые химикаты или другие опасные вещества? P.S. Странные аварии и пожары происходят не только в США. В Латвии, например, ровно год назад сгорел завод по производству беспилотников для Украины. .. Как сказали латышские пожарные, из-за технической неисправности чего-то. Хотя вряд ли бы латвийские власти упустили бы повод обвинить в этом руку Кремля. Из всех этих странных аварий можно сделать один вывод - если обвиняют в чём-то Россию, то Россия к этому не причастна. Если всё списывают на несчастный случай или стечение обстоятельств - значит там поработали Петров с Башировым. И западные власти знают об этом или догадываются, но не хотят терять морду лица перед своими гражданами и расписываться в своём бессилии. P.Р.S. На Украине одно время регулярно взрывались склады с боеприпасами. И украинские власти с такой же регулярностью обвиняли в этом Россию. Только то оружие, которое было "уничтожено" в результате пожаров на складах, всплывает по всему миру. Даже арабы воюют против Израиля с украинским оружием в руках. 😀