Монструозное сооружение на месте гостиницы Приморской видно издалека Кто не в курсе ситуации — тут мы рассказывали о том, почему разобрали часть исторического здания.
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Монструозное сооружение на месте гостиницы Приморской видно издалека Кто не в курсе ситуации — тут мы рассказывали о том, почему разобрали часть исторического здания.