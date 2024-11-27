Goldman Sachs: сокращение добычи нефти ОПЕК+ может поддержать цены Татьяна АрестоваСнижение добычи нефти в Ираке, Казахстане и России, которое стало результатом выполнения обязательств по сокращению производства в рамках ОПЕК+, привело к краткосрочному росту цен на нефть марки Brent, сообщают аналитики Goldman Sachs.