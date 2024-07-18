Теряя возможность снабжения гарнизона в Угледаре через село Константиновка, противник пытается задействовать дорогу через Водяное Российские войска продолжают наступление на Угледарском направлении.
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Теряя возможность снабжения гарнизона в Угледаре через село Константиновка, противник пытается задействовать дорогу через Водяное Российские войска продолжают наступление на Угледарском направлении.
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