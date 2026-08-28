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Царьград

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Минюст США признал русского Александра Мамонова виновным в экспорте

Минюст США признал русского Александра Мамонова виновным в экспорте

Федеральный суд Флориды признал русского Александра Мамонова виновным в незаконном экспорте авиационных деталей из США в Россию.

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