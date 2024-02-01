В России анонсировали эксперимент по упрощённой регистрации бизнеса

В России готовят эксперимент по реализации услуги «Старт бизнеса онлайн», позволяющей зарегистрировать бизнес в электронном формате, получить электронную подпись без личного присутствия и дистанционно открыть счёт в банке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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