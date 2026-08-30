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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Авангарда» о легионерах: «Европейцы давно перестали ехать, а теперь и североамериканцы оглядываются. Зарплаты в России уже не так сильно выделяются на фоне других вариантов»

Генеральный менеджер « Авангарда »  Алексей Сопин  высказался о ситуации с приглашением легионеров. – Насколько за последние годы изменился рынок  КХЛ ? Становится ли все тяжелее приглашать сильных хоккеистов из Северной Америки? – Думаю, нынешнее межсезонье было одним из самых слабых с точки зрения громких новичков.

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