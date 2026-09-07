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Царьград

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Андрей Травников: За последние годы проделана большая работа по цифровизации сферы здравоохранения в регионе

Андрей Травников: За последние годы проделана большая работа по цифровизации сферы здравоохранения в регионе

Благодаря централизации в Новосибирской области применяются единые подходы к ведению электронной медкарты, что повышает достоверность и актуальность информации на рабочем месте каждого врача.

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