Расчет ПТРК «Фагот» противотанкистов уничтожил блиндаж ВСУ

Личный состав расчета переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» подразделения 14-й гвардейской артиллерийской бригады первого армейского корпуса группировки войск «Юг» уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии