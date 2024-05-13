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Расчет ПТРК «Фагот» противотанкистов уничтожил блиндаж ВСУ

Расчет ПТРК «Фагот» противотанкистов уничтожил блиндаж ВСУ

Личный состав расчета переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» подразделения 14-й гвардейской артиллерийской бригады первого армейского корпуса группировки войск «Юг» уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

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