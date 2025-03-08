В 1 ´В´ классе была проведена игра-викторина ´Сладкий и полезный фрукт´. Цель викторины: формирование представления о правильном питании как составной части сохранения и укрепления здоровья, знакомство с полезными свойствами фруктов.
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