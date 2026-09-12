Президент США Дональд Трамп выступил за объединение Ирландии и Северной Ирландии. На встрече с премьер-министром страны Михолом Мартином в Дублине он назвал такую перспективу фантастической.
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