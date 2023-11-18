СССР-Россия
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СССР-Россия

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Трагическая ошибка- Горбачёв

Трагическая ошибка- Горбачёв

Марат Хайруллин  Хроники новой России(текстовая версия)Так уж получилось, что автор стал свидетелем ключевых событий нашей истории от Чеченской войны до СВО.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Так не надо ля,ля.Чтобы СССР была слабой.Да СССР развалили умышлено,по хотелкам США.И окружить Россию войнами,чтобы и дальше развалить Россию.Этого они хотят развалить уже Россию.Вот пичкают Россию мигрантами бывших Союзных республик.   https://youtu.be/7gNOiGv9Uho
Как Ельцин пришел к власти? Вашингтонский обком. Девяностые (90-е) @centralnoetelevidenie
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14 час.
ПавелЗзаварзин
Сволочь! Такую страну просрал, гад!
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
Дело в том, что к тому времени социалистический способ производства исчерпал себя полностью. И, даже более, дискредитировал себя! И, чтобы выйти из этого кризиса, стране нужен был если не гениальный, то, по крайней мере, талантливый руководитель. Горбачев, конечно, таким не был. Он был весьма посредственным руководителем, как, впрочем, и большинство партийных бонз. Будучи не в состоянии принимать какие то решения, он обратился к американцам в наивной надежде, что они помогут СССР преодолеть кризис.  Ну, а те, конечно, не приминули воспользоваться  возможностью развалить СССР окончательно.                     А что касается Горбачева, то я приведу диалог из известного фильма &quot;День выборов&quot;:                                                                                                   - Какие у него недостатки?                                                                                - Недалекий...                                                                                                           - Так, какой же это недостаток?                                                                          - Так он совсем недалекий! И, такой, рьяный....                                                - Недалекий и рьяный... Страшное сочетание!                                                             Вот это сочетание и сгубило СССР!
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