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Батарея «Мста-С» ликвидировала скопление солдат ВСУ на Запорожском направлении

Батарея «Мста-С» ликвидировала скопление солдат ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц "Мста-С" Вооруженных сил Российской Федерации нанесла удар по скоплению солдат ВСУ.

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