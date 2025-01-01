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На Западе выступили с предупреждением Трампу о России

На Западе выступили с предупреждением Трампу о России

47,1 тыс прочтений 2 дня назад Оглавление Послание Трампа Зеленскому Хитрый план Зеленского Распад Украины необратим Вступая с Россией в переговоры, избранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Россия в любом случае выиграет эту войну — дипломатическим путем или силовым.

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