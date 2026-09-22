75% архангелогородцев хотят ежегодно получать деньги за неотгулянный отпуск

75% экономически активных жителей Архангельска хотели бы ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска вместо того, чтобы копить их до увольнения.
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