Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 26 мая ожидается штормовой ветер с порывами до 18 м/с. Сотрудники регионального управления МЧС рекомендуют особенно внимательно соблюдать меры пожарной безопасности и ставить личные автомобили на закрытую парковку.
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