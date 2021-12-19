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На месте «Каруселей» в Петербурге могут появиться многоквартирные дома

Большие гипермаркеты теряют свою актуальность, ведь люди все чаще заказывают продукты онлайн. Российская рознично торговая компания Х5 Group в 2022 году собирается закрыть торговую сеть «Карусель» в Петербурге и Ленобласти уже в следующем году.

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