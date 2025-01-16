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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич пропустил проигранный матч с «Хьюстоном» из-за травмы локтя

Центровой «Денвера» выбыл с воспалением. «Это случилось в последнюю секунду. Еще не успел даже обсудить это с тренерским штабом», – прокомментировал новость главный тренер Майкл Мэлоун перед матчем.

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