Более 5 тысяч спецмашин подготовили к уборке улиц Подмосковья зимой

В Подмосковье к зимнему сезону подготовили более пяти тысяч единиц коммунальной техники. При этом штат профильных служб увеличился на две тысячи человек.
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