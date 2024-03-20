История гибели бездомного пса вызвала общественный резонанс в Самаре

История бездомного пса, погибшего от безответственности людей, получила широкую огласку в Самаре. Как сообщает телеканал «360», Гаврюша (так звали собаку) умер от стресса, вызванного попыткой демонтажа будок, где он жил.
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