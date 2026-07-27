Российских артистов в Литве обяжут подписывать документ с осуждением СВО

Министерство иностранных дел Литвы выступило с предложением, что обяжет граждан России, прибывающих в балтийскую республику для участия в образовательных и культурных мероприятиях, подписывать декларацию с осуждением действий России на Украине.
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