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Российских артистов в Литве обяжут подписывать документ с осуждением СВО

Российских артистов в Литве обяжут подписывать документ с осуждением СВО

Министерство иностранных дел Литвы выступило с предложением, что обяжет граждан России, прибывающих в балтийскую республику для участия в образовательных и культурных мероприятиях, подписывать декларацию с осуждением действий России на Украине.

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