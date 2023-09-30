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"Хотим начать с экономического сотрудничества": В Абхазии допустили участие в Союзном государстве

"Хотим начать с экономического сотрудничества": В Абхазии допустили участие в Союзном государстве

Секретарь совбеза Абхазии допустил присоединение Сухума к Союзному государству России и Белоруссии.В беседе с РИА Новости Сергей Шамба, секретарь совета безопасности Республики Абхазия, допустил возможность присоединения присоединение Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии.

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