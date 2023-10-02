Стартовал прием заявлений на регистрацию брака в январские праздники в Москве

Молодожены смогут подать заявление на регистрацию брака в январские праздники уже в октябре. Торжественные церемонии пройдут с четвертого по седьмое января во дворцах бракосочетания № 1, № 4, «Южное Бутово» и «Шипиловский», сообщила начальник московского Управления ЗАГС Светлана Уханева.
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