Премьер Палестины Мустафа отверг предложение Трампа о перемещении жителей Газы

Руководитель правительства Палестины Мухаммед Мустафа отверг предложение американского президента Дональда Трампа о перемещении на период послевоенного восстановления более 2 млн жителей сектора Газа в Египет и Иорданию.
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