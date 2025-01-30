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Премьер Палестины Мустафа отверг предложение Трампа о перемещении жителей Газы

Премьер Палестины Мустафа отверг предложение Трампа о перемещении жителей Газы

Руководитель правительства Палестины Мухаммед Мустафа отверг предложение американского президента Дональда Трампа о перемещении на период послевоенного восстановления более 2 млн жителей сектора Газа в Египет и Иорданию.

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