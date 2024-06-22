Тяжелые времена для пяти знаков китайского гороскопа: что ожидает во второй половине 2024 года? Ольга ВайленкоС приближением второй половины 2024 года многие из нас задумываются о том, какие испытания подготовила Деревянный Дракон для различных знаков китайского гороскопа, передает МериКлер.