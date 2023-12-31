Врач назвал самые эффективные способы избежать похмелья после новогодней ночи

Нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал, как избежать похмелья после новогодней ночи. Прежде всего он посоветовал делать перерывы между подходами к праздничному столу и контролировать количество выпитого алкоголя.
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