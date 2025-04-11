"Изнанка": ракеты уничтожили 95 украинских десантников в Курской области

Российские военнослужащие нанесли ракетные удары по местам скопления военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Горналь в Курской области, в результате чего было уничтожено 95 украинских десантников.
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