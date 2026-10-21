Михаил Кравец, главный тренер «Барыса», прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» в матче КХЛ (4:5 ОТ)Михаил Кравец, главный тренер «Барыса», прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» в матче КХЛ (4:5 ОТ)«По нашей игре могу сказать, что первые периоды очень уверенные.