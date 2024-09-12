На уральской трассе лось протаранил легковушку. Погиб человек

Выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП, в котором погиб человек. Как сообщает пресс-служба свердловского УГИБДД, инцидент произошел вечером 11 сентября на 25 км автодороги Серов – Североуральск – Ивдель.
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