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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Женщину избили после жалобы на трехметровую кучу снега, которую сгребли к дому

Женщину избили после жалобы на трехметровую кучу снега, которую сгребли к дому

Бизнесмен подтвердил конфликт, однако указал, что женщину даже пальцем не тронул В Североуральске женщина рассказала, что ее избили бизнесмен с сыном, чье предприятие отвечает за уборку снега, после жалобы на огромный сугроб возле дома, сообщает "ПроСевероуральск.

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