Улыбка абсолютного зла 0 Казалось бы, что может быть страшного в столь простом и искреннем выражении эмоции, как улыбка? Однако, когда видишь улыбку на лице человека, который погубил не один десяток жизней, причем не без удовольствия, начинаешь задумываться, какие жуткие мысли в данный момент бродят в голове убийцы… И сразу становится как-то не по себе.