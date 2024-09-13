Военного корреспондента Евгения Поддубного, получившего тяжелые ранения при атаке беспилотника ВСУ в Курской области, выписали из больницы.
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Военного корреспондента Евгения Поддубного, получившего тяжелые ранения при атаке беспилотника ВСУ в Курской области, выписали из больницы.