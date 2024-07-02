США получат по зубам: как ВС РФ испортят жизнь бесплотному Global Hawk

БПЛА RQ-4B Global Hawk Вчера 3,7K прочитали Министр обороны России Андрей Белоусов после недавней атаки по пляжу в Севастополе дал поручение Генеральному штабу РФ представить варианты реагирования на действия БПЛА недружественных стран в акватории Черного моря.
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