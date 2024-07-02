США получат по зубам: как ВС РФ испортят жизнь бесплотному Global Hawk

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Комментарии
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Олег Шибайло
Контейнер дохлых чаек сбросить на него, и делов то. Вон, у него хайло воздухозаборника, какого большого диаметра. Поймает птичку и движку пипец. И на корм рыбам четверть лярда.
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