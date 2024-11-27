Инсайдер: Ремастеры Metroid Prime 2 и Metroid Prime 3 для Switch давно готовы — Nintendo скоро сде...

Инсайдер: Ремастеры Metroid Prime 2 и Metroid Prime 3 для Switch давно готовы — Nintendo скоро сделает анонсВероятно, считает он, релиз состоится где-то между Donkey Kong Country Returns HD (16 января) и Xenoblade Chronicles X Definitive Edition (20 марта).
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