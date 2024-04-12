Одна страна, три полюса: какие у Индии есть интересы в Арктике

«Мы можем считать установленным фактом, что родина ариев была на далеком севере, в областях вокруг Северного полюса, и что мы правильно интерпретировали традиции Вед и Авесты, которые столь долго были неправильно поясняемы и неправильно понимаемы».
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