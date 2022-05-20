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Василевский отразил 35 бросков «Флориды» из 36 и стал 2-й звездой матча

Василевский отразил 35 бросков «Флориды» из 36 и стал 2-й звездой матча

Андрей Василевский отразил 35 бросков «Флориды» из 36 и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Тампы» одержал победу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:1, 2-0).

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