Андрей Василевский отразил 35 бросков «Флориды» из 36 и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Тампы» одержал победу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:1, 2-0).
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