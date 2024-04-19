Мужчина зарезал женщину и двух детей и бежал на Украину

Telegram/СУ СК России по Тульской области Следователи завершили расследование уголовного дела о жестокой расправе над семьей с детьми в городе Алексин Тульской области, сообщило в пятницу, 19 апреля, СУ СК по региону.
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