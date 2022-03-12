Шамар Николсон: «Россия – холодная страна. В Москве фэйковое солнце – яркое, но не согревает»

Шамар Николсон поделился впечатлениями от погоды в России. – Ты приехал в Москву в разгар зимы. Что успел увидеть в Москве в такой холод? – Я был на Красной площади, еще пару раз выбирался в центр города.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх