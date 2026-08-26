Медиа США назвали причину выбора главой ЦРУ транспортника C-17A для полёта в РФ Продолжается обсуждение причин визита директора ЦРУ в Москву.
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Медиа США назвали причину выбора главой ЦРУ транспортника C-17A для полёта в РФ Продолжается обсуждение причин визита директора ЦРУ в Москву.
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