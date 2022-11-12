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Первая лига. «Уфа» в гостях у «Волги», «Рубин» сыграет с «Енисеем» в воскресенье

«Уфа» сыграет в субботу в гостях с «Волгой» в 18-м туре Первой лиги. В воскресенье «Балтика» встретится на выезде с «Волгарем», «Рубин» примет «Енисей», «Алания» – «Родину».

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