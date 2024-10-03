Биолог Кифель рассказал, что дома полезно держать комнатные растения

Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии в Политехнической школе Никита Кифель поделился, какие преимущества могут дать комнатные растения в домашних условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии