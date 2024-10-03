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Биолог Кифель рассказал, что дома полезно держать комнатные растения

Биолог Кифель рассказал, что дома полезно держать комнатные растения

Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии в Политехнической школе Никита Кифель поделился, какие преимущества могут дать комнатные растения в домашних условиях.

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