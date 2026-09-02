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Царьград

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Роснедра нашли новые перспективы золота на Чукотке и в Якутии

Роснедра нашли новые перспективы золота на Чукотке и в Якутии

Глава Роснедр Олег Казанов на ВЭФ сообщил, что не полностью изученные территории Чукотки, Якутии и Восточной Сибири могут скрывать новые крупные месторождения золота.

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