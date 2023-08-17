Недавно с удивлением наткнулась в соцсетях на описание самой модной фишки этого лета. Ей оказался… «избинг».
Современные дачницы совсем распустились?
Комментарии
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Samarium
:Эта статья ще одно подтверждение того, что мир сходит с ума и наши сограждане в том числе.....
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14 час.
М
ММ
Оказывается последние 8 лет мы с женой избингом занимаемся...
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13 час.
Ольга Ф
дача - просто отдых на природе, позагорать, покупаться в прудике, осенью сходить по грибочки, собрать ягоды и яблоки, вот собственно и всё.
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11 час.
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