1 марта ноябряне вспоминают подвиг псковских десантников

Сегодня у памятника Василию Маргелову собрались десятки человек. Представители Союза десантников, ветераны и бойцы СВО, курсанты кадетского корпуса «Голубые береты» и воспитанники центра «Кадет», представители администрации города и депутаты — все они пришли возложить цветы и почтить память воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ.