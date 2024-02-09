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В Австралии разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время

Работникам в Австралии разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время. Согласно законопроекту, который приняли в первом чтении, работодатель не сможет штрафовать сотрудников, если они отключают телефон после работы.

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