Работникам в Австралии разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время. Согласно законопроекту, который приняли в первом чтении, работодатель не сможет штрафовать сотрудников, если они отключают телефон после работы.
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