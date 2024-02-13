За 2023 год в Астраханской области выявлено свыше 2000 нарушений антикоррупционного законодательства

И почти 300 преступлений по линии мошенничества и взяток. По информации областной прокуратуры, в ходе проверок в органах государственной власти и местного самоуправления Астраханской области выявлено более 2 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии